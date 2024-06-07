法國舉行活動紀念諾曼底登陸80周年

中評社香港6月7日電／法國6日在西北部卡爾瓦多斯省舉行諾曼底登陸80周年紀念活動。法國、美國、英國、德國、加拿大等20多個國家的元首和政府首腦，以及部分參加過諾曼底戰役的老兵參加了當天的紀念活動。



新華社報導，當天上午，在諾曼底的朱諾海灘舉行法英聯合紀念活動。法國總統馬克龍、英國國王查爾斯三世、英國首相蘇納克等出席活動並向紀念碑敬獻花圈。



中午，馬克龍與到訪的美國總統拜登出席在濱海科勒維爾美軍公墓舉行的法美聯合紀念活動。馬克龍和拜登在講話中向所有參加諾曼底登陸的士兵致敬。馬克龍還向11名曾參與1944年6月諾曼底登陸的美國退伍軍人授予法國榮譽軍團勛章。隨後，法國軍隊鳴放21響禮炮。



下午，在奧馬哈海灘舉行大型紀念儀式。儀式上放映了一部關於諾曼底登陸的歷史影片，多名藝術家和青少年共同完成名為《諾曼底登陸的回憶》的配樂朗誦和舞蹈表演。隨後，來自法國和英國的兩支飛行表演隊，以及法國數十架戰鬥機和運輸機進行了飛行表演。



諾曼底登陸是第二次世界大戰後期一次歷史性戰役。1944年6月6日，以英美軍隊為主力的盟軍先頭部隊從英國橫渡英吉利海峽，並搶灘登陸法國諾曼底，在歐洲大陸開闢了第二戰場，加速了德國法西斯的滅亡。

