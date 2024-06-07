美國國會污衊港國安例　特區政府強烈反對

（來源：新華社） 中評社北京6月7日電／據大公報報導，特區政府昨日對於美國國會眾議院提交所謂動議，污衊詆毀香港國安法、維護國家安全條例，以及特區執法部門依法採取的執法行動，並要求對負責條例的相關人員施加所謂“制裁”，表示強烈不滿和反對。



圖藉自由之名 掩飾卑劣政治意圖



特區政府發言人表示，美眾議院要求施加所謂“制裁”，妄圖恫嚇堅定維護國家安全的人員，企圖藉自由之名，掩飾其卑劣的政治意圖，明目張膽地對屬於中國內政的香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則。香港特區無懼任何威嚇，會繼續堅定不移依法維護國家安全。



發言人指出，有關所謂動議針對香港特區維護國家安全相關法律的內容，全屬無稽失實。每個國家都會制定維護國家安全法律，這既是主權國家的固有權利，也是國際慣例。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，根本沒有資格對香港就正當維護國家安全立法指手畫腳。香港特區維護國家安全的法律框架，與相關國際人權標準一致。



發言人指出，條例下危害國家安全的罪行的域外效力，完全符合國際法原則、國際慣例和各國各地區通行做法，實屬必要和正當，並與世界其他國家和地區一致。眾多國家的國家安全法律都同樣根據“屬人管轄”和“保護管轄”等原則，具有域外效力。



發言人表示，香港特區執法部門一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關的人或單位的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。倡議某些人不應就其違法行為受到法律制裁，等同給予其犯法特權，這完全違反法治精神。



發言人表示，特區政府強烈敦促美國國會眾議院停止以政治伎倆，試圖干預香港依法維護國家安全。國家安全得以維護，會為香港提供更好的營商環境，此乃無可爭議。特區政府會繼續無畏無懼維護國家安全，讓香港能夠全力聚焦發展經濟，改善民生，維持香港長期繁榮穩定。