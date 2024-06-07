粵港澳加強合作　攜手打造文藝精品

右圖：大型舞蹈詩《快雪時晴》將在西九文化區戲曲中心大劇院上演。左圖：楊潤雄（左起）、李斌、梁惠敏、黃智祖在會議前合照。 中評社北京6月7日電／據大公報報導，粵港澳文化合作第22次會議昨日（6月6日）在港舉行，廣東省文化和旅遊廳廳長李斌、香港特區政府文化體育及旅遊局局長楊潤雄、澳門文化局局長梁惠敏，和香港特區政府文化體育及旅遊局常任秘書長黃智祖出席主禮。會議期間，粵港澳三地召開了合作小組會議、三方文化主管部門領導會議和大會，約130名來自粵港澳負責文化事宜的官員和組織代表出席，就三地文化藝術和創意產業在過去一年的合作總結經驗，並商議來年的多個合作項目。



粵港澳三地於2002年首次召開粵港澳文化合作會議，並在2003年8月簽署《粵港澳藝文合作協議書》，建立三地文化合作框架。在今屆會議中，工作小組分別在“演藝人才交流及節目合作”、“公共圖書館及文化資訊合作”、“文博合作”、“非物質文化遺產交流與合作”，以及“文化（創意）產業合作”五個範疇進行商討工作。



博物館高峰論壇明年3月在港舉行



本次活動由文化體育及旅遊局統籌。文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭稱，“香港作為中外文化藝術交流中心，我們將繼續善用在‘一國兩制’下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，全力參與推動粵港澳的文化交流和合作，在‘共建人文灣區’的同時，三地攜手開拓國際市場。來年我們計劃透過不同平台把已成功舉辦兩屆的香港流行文化節的節目帶到大灣區（內地城市）。”他期望透過這個會議的高層次框架為三地文化交流合作提供指導，並將合作的深度和廣度提升至更高的層次。楊潤雄表示，將於今年舉辦的香港演藝博覽會包括到訪廣州和深圳的行程，他期望粵港澳三地能共同善用文化資源，開拓更龐大的市場。在文博合作方面，香港將於明年3月舉辦第4屆博物館高峰論壇，並邀請粵澳兩地以及海外文博同業出席。香港會繼續積極投入粵港澳三地的文化合作，促進人文交流，共同說好中國故事。



李斌在發言中表示：“過去一年，我們與港澳文化部門開展了緊密交流和務實合作，有效促進了粵港澳大灣區文化和旅遊業穩步發展。”他表示，過去一年，三地加強合作基礎，推進落實粵港澳大灣區文化和旅遊發展的規劃，推動實施了廣東省推進粵港澳大灣區世界旅遊經濟的建設的行動方案，持續開展三地的文化領域的深度合作；同時合力打造文藝的精品，成功舉辦第三屆粵港澳大灣區文化藝術節，打造粵港澳大灣區，廣東國際青年音樂周，華語戲劇盛典等品牌活動；此外還促進了交流互建，推動了重大文化標誌性項目。他建議未來三地能夠持續發揮合作機製作用，不斷的提升交流合作的水平；加強資源的整合優勢互補，利用全運會在三地共同舉辦的契機，繼續深化文化旅遊體育方面的融合發展；在大眾宣傳方面，提高灣區文化的影響力，推動文化和旅遊的融合合作融合發展。



梁惠敏在發言中表示：“粵港澳文化合作在演藝、文博、非遺、公共服務、文化產業等多領域的交流成果豐盈，並藉是次會議商討及敲定的新目標，共同決心為弘揚中華文化、講好中國故事、促進文明互鑒，造福灣區民眾作出更大貢獻。”

