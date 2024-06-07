排隊時禁止吸煙　擴禁煙區增罰款

圖：政府推出10項短期措施控煙，包括排隊時禁止吸煙，但對於立法禁止邊行邊吸煙、即俗稱“火車頭”的行為則表示，有關問題則屬中期探討措施，短期內不會推行。 中評社北京6月7日電／據大公報報導，本港最新吸煙率9.1%，最新控煙策略公眾諮詢結果顯示，逾九成人支持進一步降低香港吸煙率。政府宣布短期內推出十項措施加強控煙，包括禁售加味煙，排隊禁煙、實施全煙警示包裝、增加禁區及罰款等，爭取今年底向立法會提交修例建議。政府強調，明年吸煙率下降至7.8%的目標不變。



至於規管俗稱“火車頭”的邊走路邊吸煙，列為中期探討措施，預計在2026年後考慮實施。有意見認為，控煙策略保護青年免染上煙癮，措施並不會影響旅遊吸引力。



醫務衞生局昨日舉行記者會，公布控煙策略公眾諮詢結果和下一步措施。醫衞局局長盧寵茂表示，諮詢期間逾九成受訪市民表示支持進一步降低香港吸煙率，顯示整體社會對推動無煙香港有廣泛共識。醫衞局計劃分短、中、長期推動整體控煙策略，以多項措施進一步減少煙草產品的使用和二手煙對市民的影響。



他表示，各項措施圍繞控煙策略四個方向而制定，包括降低煙草產品的需求及供應、減少煙草產品的吸引力、保障公眾免受二手煙侵害，及加強提供戒煙服務，以循序漸進的方式推動控煙進程。



學校醫院安老院出入口禁煙



特區政府建議在短期內推出10項控煙措施，包括引入完稅煙標籤制度，區分已完稅和未完稅煙；提高未完稅相關罰則；禁止管有另類吸煙產品；禁止向18歲以下人士提供煙草產品；持續檢視增加煙草稅的成效；禁止加味煙；實施全煙害警示包裝；排隊時禁止吸煙；擴大法定禁煙區至指定處所的出入口指定範圍，包括幼兒中心、學校、安老院和公營醫療設施；加強戒煙服務和宣傳教育。政府亦計劃將於法定禁煙區作出吸煙行為的定額罰款提高至3000元。



醫務衞生局副秘書長李力綱表示，坊間市民對於“二手煙”表示反感，現時衹有公共運輸交匯處為禁煙區，而其他的士站、小巴站則無規管，“排隊的時候是不能走開，（市民）被迫食二手煙”，而其他國家有類似做法。李力綱期望該法例下營造社會氛圍，“營造到香港市民是不喜歡排隊吸煙”，屆時吸煙人士自然會避免在隊伍附近吸煙。

