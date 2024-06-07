中評社北京6月7日電／網評：“無差別否決”明顯違基本法原意



來源：大公報 作者：陳凱文



反中亂港分子於2020年舉行違法“初選”，意圖借機取得立法會過半議席的勝算，“無差別”否決預算案，以造成政府停擺，乃至行政長官下台的憲政危機。最終參與的47人被控觸犯香港國安法第22條“串謀顛覆國家政權”罪。案件日前宣判，16名不認罪的被告當中，14名罪名成立，另有2名被告因被法院視為證據不足而被判無罪，律政司隨即提出上訴的申請，2人則獲准以先前審訊期間的相同條件保釋。



案件宣判之後，法院對於香港國安法第22條的詮釋，引來了一些攻擊。究其原因，是因為法院認為，被告只要作出違反基本法的行為，即使沒有使用武力或威脅使用武力，亦沒有觸犯本地的刑事罪行，亦可視作實施條文述及中的“其他非法手段旨在顛覆國家政權行為”。由於案件被告意圖在取得立法會多數議席後，以“無差別”否決財政預算案的方式，促使政府停擺，做法有違基本法第73（二）條和第104條，因而被判罪成。



法官依法判決理據充分



對此，香港大學法律學院客座教授陳文敏質疑稱“判決是否意味基本法違反香港國安法”。之後他接受自由亞洲電台訪問時聲稱，立法會否決預算案最終導致行政長官下台，是“基本法設計之下的權利”，“其實結果只是更換了行政長官，整個制度沒有改變，所以說是顛覆政府其實言過其實。”他又質疑“無差別否決財政預算案”之說，指被告有提出“五大訴求”，又指他們是利用否決權，“是可以用來交換政府對其他事情的妥協”云云。



陳文敏由於有著所謂的學者光環，其言論極具迷惑性，所以有著駁斥的必要。誠然，基本法第73（二）條賦予了立法會議員審核財政預算案的權力，但是基本法對於香港應當奉行的公共財政原則，其實亦有明確規定。根據基本法第107條規定：“香港特別行政區的財政預算以量入為出原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。”第108條則規定：“香港特別行政區實行獨立的稅收制度。香港特別行政區參照原在香港實行的低稅政策，自行立法規定稅種、稅率、稅收寬免和其他稅務事項。”

