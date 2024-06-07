中評社北京6月7日電／網評：嫦娥採樣歸，當驚世界殊



來源：大公報 作者：宇 文



中國嫦娥六號，再次讓世界驚嘆。6月2日至3日，嫦娥六號順利完成在月球背面南極─艾特肯盆地的快速智能採樣，並按預定形式將珍貴的月球背面樣品封裝存放在上升器攜帶的貯存裝置中。此外，嫦娥六號攜帶的中國國旗也成功展開。6月4日，嫦娥六號上升器攜帶月球樣品起飛並成功進入預定環月軌道。上升器昨日成功與軌道器和返回器組合體完成月球軌道的交會對接，並將月球樣品容器安全轉移至返回器中。



為人類探月樹立新標桿



這意味著，嫦娥六號不僅成功完成了首次月背著陸、首次月背採樣，還首次在月背展開國旗。這麼多的全球首次，嫦娥六號為人類登月樹立了新範本，不僅穩固中國的航天強國地位，也展示中國願和世界各國分享發展成果的開放思維。本次嫦娥六號月背之旅，就搭載了歐洲太空總署、法國、意大利、巴基斯坦四個國際載荷一同進行科學探測。正如外交部所言，這是中國對外空探索的歷史性一步，也是人類和平利用外空的歷史性一步。



嫦娥採樣歸，當驚世界殊。從嫦娥一號到嫦娥六號，中國的月球探測計劃行穩致遠，探測技術步步推進，從繞月探測到登月實測，從月球正面再到月球背面，嫦娥奔月的中國神話變成了全球佳話。按照中國計劃，2030年前後將實現載人登月。



從神話到佳話，從夢想到現實，中國帶給世界的探月敘事既扎實又真切。中國嫦娥系列探月的每一步都有可靠的技術支撐，也在月球上留下了實實在在的印記，更以全球合作的方式強化了中國探月工程的無私奉獻。因此，世界看中國嫦娥登月，不會有質疑和揶揄，衹有驚嘆和感佩。



尤其是，嫦娥五號在月球正面展開五星紅旗，嫦娥六號在月球背面再次展開五星紅旗。正是這兩面沒有“迎風招展”的中國國旗，在整個世界再次掀起質疑美國阿波羅11號登月的討論。當然，質疑美國登月造假的“陰謀論”已經流行了50多年，美國太空總署也多次釋疑解惑，權威科學家也認定美國阿波羅11號實現了載人登月。

