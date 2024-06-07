“榴蓮自由”，“甜蜜”的中國機遇

（來源：新華社截圖） 中評社北京6月7日電／據新華網報導，最近有關榴蓮的話題有點“熱”，“榴蓮盲盒”“榴蓮自由”“榴蓮降價”等話題頻頻登上熱搜榜。與來自東南亞的榴蓮一樣，智利車厘子、新西蘭奇異果、肯尼亞牛油果……來自世界各地的新鮮時令“洋”水果，跨越萬水千山，不斷豐富中國普通消費者的“果籃子”。水果吃起來是甜的，共“饗”中國機遇的各國果農和果商心裡也是甜的。



中國是水果生產大國，也是水果消費大國，生產以蘋果、柑橘、梨等溫帶水果為主。為了滿足消費者日益多元的需求，更多品質優且具有特色的水果進入中國。2023年，中國水果進口金額168.5億美元，同比增長15%，進口數量752.4萬噸，同比增長3%，其中進口鮮榴蓮67.2億美元，同比增長66%。榴蓮是中國第一大水果進口品類，進入今年“榴蓮季”，價格走低讓不少消費者感嘆實現了“榴蓮自由”，這是准入條件放開、通關便利化提高、東南亞各國競相爭奪中國市場等綜合作用的結果。



中國鮮榴蓮主要自泰國進口，2022年以來，越南等其他東盟國家也開始對華出口鮮榴蓮，不同產區的榴蓮滿足了中國不同季節的市場需求。中國海關總署的數據顯示，2022年中國進口鮮榴蓮82.5萬噸，其中近95%來自泰國。2023年，中國進口142.6萬噸鮮榴蓮，其中92.9萬噸來自泰國，49.3萬噸來自越南。這場“市場爭奪賽”受到了泰國總理賽塔關注，他回答媒體提問時說，在中國市場，越南榴蓮對泰國榴蓮造成壓力是市場競爭的結果，“我們應該致力於在榴蓮品種、質量檢測和監控、物流運輸效率方面不斷優化和提升”。



“市場爭奪賽”的結果是在良性競爭中實現各方共贏：中國消費者吃上了更具性價比的榴蓮，越南榴蓮打開了中國市場，連感受到壓力的泰國也因為中國市場的進一步擴大而在榴蓮出口方面創歷史新高。據泰方統計，今年前4個月泰國向中國出口22.5萬多噸鮮榴蓮，5月份的出口勢頭依然強勁。



中國開放的腳步從未停止，新准入的水果品種不斷增加，稅率逐步降低。與此同時，西部陸海新通道、中老鐵路等重大項目不斷推進，區域內冷鏈、冷庫等配套設施不斷完善，中國與東盟水果貿易更加密切。不僅是東南亞，相隔2萬公里的智利，當地新鮮車厘子最快3天就能到達中國市場。今年1月，2500噸車厘子抵達天津港，京津冀自此開通首條直通南美洲的海上“車厘子快線”。如今，90%以上的智利車厘子都銷往中國。智利水果出口商協會主席伊萬·馬蘭比奧說，巨大的中國市場為智利水果產業鏈創造機遇，智利優質農產品豐富了中國消費者的選擇。