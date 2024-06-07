法國總統馬克龍宣布向烏克蘭提供幻影戰鬥機

（來源：央視新聞） 中評社北京6月7日電／據央視新聞報導，當地時間6月6日晚，法國總統馬克龍在接受電視採訪時宣布，在向烏克蘭提供“凱撒”大炮和防空導彈等軍援後，將向烏克蘭提供幻影2000戰鬥機。此外，還將在法國境內對烏克蘭飛行員進行培訓。