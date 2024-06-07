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法國總統馬克龍宣布向烏克蘭提供幻影戰鬥機
http://www.CRNTT.com   2024-06-07 11:49:46


（來源：央視新聞）
　　中評社北京6月7日電／據央視新聞報導，當地時間6月6日晚，法國總統馬克龍在接受電視採訪時宣布，在向烏克蘭提供“凱撒”大炮和防空導彈等軍援後，將向烏克蘭提供幻影2000戰鬥機。此外，還將在法國境內對烏克蘭飛行員進行培訓。

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