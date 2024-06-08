小靈芝變身大產業　台青感受養生文化

培養園中的靈芝（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月8日電（助理記者 馬一鳴）產業振興是鄉村振興的重中之重。衹有精準發力，立足特色資源，發展優勢產業，關注市場需求，才能夠真正助力產業振興，助力鄉村振興。習總書記在中央農村工作會議上的講話指出，要積極發展農產品加工業，優化產業布局，推動農業由賣原字號向賣制成品轉變，把增值收益更多留在縣域。鐘靈毓秀的冠縣深耕靈芝產業三十餘年，在靈芝培育、種植及開發加工等領域有著得天獨厚的發展優勢。冠縣正全力推進靈芝產業高質量發展，以“弘揚華夏中醫藥文化，助力健康中國建設”為目標，深入探索產、學、研一體化發展模式，構建全環節升級、全鏈條增值、全產業融合的新發展格局，奮進開拓靈芝產業振興新征程，努力爭創齊魯鄉村振興新輝煌。



6月6日上午，海峽兩岸媒體人來到美麗的山東冠縣，參觀冠縣靈芝科技園，一起感受傳統的養生文化。道家主張“以生為貴”，自古以來，靈芝作為藥材有著悠久的歷史和豐富的文獻記載，《神農本草經》《本草綱目》均把靈芝歸於“上上藥”，相較於人參、蟲草等，靈芝的藥用價值更全面，是唯一入心、肝、脾、肺、腎五經的中草藥，可調節五臟，具有補氣安神，止咳平喘的功效。主治失眠、驚悸、心神不寧、咳喘痰多等症狀，被稱為“中華仙草”。



冠縣自上世紀八十年代開始發展靈芝種植產業，通過不斷探索靈芝種植、靈芝深加工、靈芝觀賞嫁接等技術，實現了靈芝產業的從無到有、從小到大，逐漸形成了集培育、種植、加工、創意銷售等為一體的產業鏈，靈芝產業已成為冠縣特色富民產業。



中評社記者在現場還瞭解到，台灣大學許瑞祥教授曾經在《靈芝與中國養生文化》演講中提出，“靈芝是中國文化中生物與傳統醫學、宗教、政治、藝術互動的典範，是身心靈全方位養生的唯一選擇。”靈芝自古便為人們所重視和利用，也因此被賦予了“祥瑞”的寓意，進而衍生出大量神話傳說與藝術創作，構成了獨具特色的靈芝文化。



在參觀過程中，兩岸媒體人化身“好奇寶寶”，在靈芝培養大棚內紛紛拿起相機拍攝，更是有來自台灣地區的媒體人表示聯想到了金庸先生武俠小說當中的中醫藥材，感慨此行好似在修仙一樣。

