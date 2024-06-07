美中入世談判鐵娘子任美中關系委員會主席

巴爾舍夫斯基出任美中關係全國委員會主席 NCUSCR圖 中評社華盛頓6月6日電（記者 余東暉）美國主要的美中關係促進組織--“美中關係全國委員會”（NCUSCR）董事會日前選舉前美國貿易代表巴爾舍夫斯基(Charlene Barshefsky)為其董事會主席。



1997年到2001年擔任美國貿易代表的巴爾舍夫斯基以中國加入世界貿易組織協議的設計者和美方首席談判代表而名揚天下，該協議使中國加入世貿組織而成為一個全球市場和經濟大國。巴爾舍夫斯基當年因為在中國加入世貿組織談判中表現強硬而被中國人稱為“鐵娘子”。



讓中國加入世貿組織是美國對華接觸時代的策略。中國加入世貿組織之後，融入經濟全球化的步伐加快，貿易投資和經濟發展提速，迅速躍升為世界第二大經濟體。但是美國有人憂慮中國快速崛起之際並沒有發生美方所希望看到的變化，於是質疑當年讓中國加入世貿組織的正確性，甚至欲與中國“脫鉤斷鏈”。



如今依然為當年的努力辯護的巴爾舍夫斯基在接任美中關係全國委員會董事會主席時表示，當美中關係形勢好的時候，美中關係全國委員會所做的是錦上添花的好事。而在當前情況下，全國委員會所做的是雪中送炭必須做的事情。在不穩定、動蕩和激烈的時期，創造能夠提供緩解和出口的途徑，提供以前不存在的能讓雙方深呼吸後門的一系列載體，這絕對是至關重要的。