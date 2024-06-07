大公網評：美台軍事勾連更甚

（來源：新華社） 中評社北京6月7日電／據大公報報導，民進黨當局新任領導人賴清德上任後，美台軍事勾連之頻密較蔡英文任內有過之而無不及：最近30家美國軍火商抱團竄訪台；美國總統拜登日前又叫囂“不排除美國動用武力保護台灣的可能性”；美國國防安全合作局昨天宣布將向台灣出售總值3億美元的軍備，是拜登任內第14次向台方售武。這一系列動作均發生在短短幾天內，由此可以預料，美方將抓緊民進黨連續第三次執政的機會，加快把台灣打造成“武器庫”的步伐。



1979年中美建交後，美方承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。1982年8月中美發表“八.一七公報”。美國在公報中聲明“它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策，它向台灣出售的武器在性能和數量上將不超過建交以來近幾年的水平，準備逐步減少它對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後解決”。然而，事實是，美國政府不僅沒有逐步減少對台軍售，反而出售的次數越來越頻密、金額越來越高。過去40多年來，美國對台軍售次數超過一百次、總額超過700億美元（約5500億港元）。



這些年，為“全面圍堵中國”的策略，美國大大提升了台灣的“戰略地位”，不僅持續向台灣出售武器，這兩年還開始提供“軍援”、“軍事貸款”。此外，美國軍方人士入島協訓台軍也日趨公開化，台軍赴美國受訓的部隊層級也逐漸提升，如今美台軍隊還進行“聯合演習”。由此可見，從出售武器、提供軍事援助、協訓台軍、情報互換到“聯合軍演”，美台軍事關係架構正逐步強化。尤其美方正企圖把俄烏戰事的模式覆製到台灣問題上。在俄烏戰事中，美國源源不斷地向烏克蘭提供武器和資金，讓烏克蘭成為“美國的代理人”，與俄羅斯打仗。在台灣問題上，倘若台海發生軍事衝突，美國也圖謀讓台灣成為“美國的代理人”，與中國大陸開戰。但台灣是海上的一個島，在“戰時”美國難以把武器運送到島內，必須在“戰前”就把台島打造成“武器庫”。所以，美國特朗普政府4年任內對台軍售達11次，遠超奧巴馬執政8年的總和，而如今拜登政府上台3年對台軍售次數就已達到14次，已超過特朗普政府了。



未來四年仍是民進黨執政，這被美國視為難得的機會。民進黨“仇中反中”，一面倒地“親美”，必會全面配合美國的對台軍售政策。為了反制“台獨”分子和外部干預勢力，中國大陸方面將會對參與對台軍售的美企作出更嚴厲的反擊。