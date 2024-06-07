王小洪同美國國土安全部部長視頻通話

（來源：新華社） 中評社北京6月7日電／據新華社報導，國務委員、公安部部長王小洪6日應約同美國國土安全部部長馬約卡斯視頻通話。



王小洪表示，雙方應落實好兩國元首重要共識，堅持相互尊重、管控分歧、互利合作，繼續在禁毒、非法移民遣返、打擊跨國犯罪等方面深化合作，推動執法合作取得更多務實成果。美方應高度重視中方關切，以實際行動體現應有誠意，為雙方合作注入正能量。



雙方同意就禁毒和執法合作問題繼續保持溝通。