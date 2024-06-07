朝鮮半島局勢會陷入惡性循環嗎？

（來源：大公網） 中評社北京6月7日電／據中國網報導，6月4日，韓國國務會議通過了有關中止《9•19軍事協議》（簡稱協議）全部效力的決議。同日，韓國國防部表示“韓軍將恢復在韓朝軍事分界線和西北島嶼一帶的所有軍事活動”，韓國外交部則表示“已向美國、日本、中國、俄羅斯等國家說明了政府採取的正當、合法措施”。



協議明確規定雙方“全面停止引發軍事緊張和衝突的海陸空所有空間的一切敵對行為”。其中，西海被稱為半島的火藥庫，是“天安艦事件”、“延坪島交火事件”等韓朝軍事衝突頻發之地，該協議在朝韓軍事分界線設定了一定的緩衝地區防止偶發衝突，自該協議生效，大幅減少了朝韓在邊境地區的摩擦和衝突。而協議失效意味著這種緩衝地帶的消失，朝韓軍事分界線一帶地海空出現偶發性衝突的可能性大幅增加。韓國還有可能重啟對朝心理戰——在朝鮮邊境最前方啟動移動式擴音器廣播。



尹錫悅政府上台以來，多次強調朝鮮違反協議，認為該協議內容對韓國不利，並將協議視為韓國對朝軍事措施的絆腳石。早在2023年1月，“朝鮮無人機進入韓領空事件”持續發酵，尹錫悅總統就曾主張“該協議事實上已經失效”，並下達“如果朝鮮再次發起侵犯我國領土的挑釁，就討論中止《9•19軍事協議》效力”的指示。去年10月，韓國國防部長官申元湜也曾表示有可能廢除協議。2023年11月22日，韓國以朝鮮發射“千里馬－1”型新型運載火箭為契機，批准部分停止協議效力。朝鮮隨即作出回應，於2023年11月23日宣布全面廢除該協議。



韓國政府近日作出中止協議全部效力的決議，其直接原因是韓國主張朝鮮近日對韓投放“垃圾氣球”和擾亂衛星導航裝置電波等一系列行動對韓國國民構成了實際威脅，該協議阻礙了韓國軍隊的戒備態勢和“充分及時措施”。美國國防部就這一事表示，“一直在關注朝鮮最近的行動。”美國國防部副發言人薩布里納辛格當天在新聞發布會上表示：“正在繼續與韓國、日本等地區合作夥伴進行協商。”當被問及是否同意韓國政府停止該協議效力的決定時表示，“對此無可奉告”。6月5日，中國外交部例行記者會中，外交部發言人毛寧針對關於韓國全面中止協議一事表示，“反對任何加劇局勢緊張的言行，希望有關方保持冷靜克制，謹言慎行，為維護半島和平穩定發揮建設性作用”。



朝鮮國防省副相稱，自5月8日至6月2日，朝鮮向韓國邊境地帶和首都圈投放攜帶15萬噸垃圾的3500多個“垃圾氣球”，目前朝鮮已宣布暫停投放“垃圾氣球”。在此之前的5月10日，韓國有民間團體向朝鮮越境投放20個裝有批判朝鮮體制等內容的30萬份傳單和2000個U盤的大型氣球在先，引發朝方“以牙還牙”的抗議。類似的“傳單戰爭”在半島已經有70年的歷史了，朝鮮戰爭期間散發傳單曾是美軍心理戰的重要手段，據統計朝鮮戰爭期間朝韓共散發28億張傳單。20多年前開始，韓國民間團體持續通過向朝鮮境內投送攜帶傳單的氣球譴責朝鮮，而朝鮮也曾向氣球發射高射槍進行回應，曾多次引發南北邊境地區緊張。為了防止引起突發衝突，雙方決定2018年停止散發傳單等敵對行為。

