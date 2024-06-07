廣東湛江舉行僑助高質量發展推進會

湛江市僑助高質量發展推進會現場。（來源：中國僑網） 中評社北京6月7日電／據中國僑網報導，6日下午，廣東湛江市僑助高質量發展推進會暨“鮮美湛江僑通五洲”端午文化交流活動在廣湛園（奮勇高新區）管委會舉行。湛江市委常委、統戰部部長、湛江海外聯誼會會長程鳳英，廣東省委統戰部二級巡視員吳曉生，省僑聯二級巡視員曹堪宏，湛江市政府黨組成員、廣湛指揮部指揮長顧偉星，廣湛指揮部副指揮長、奮勇高新區黨委書記、管委會主任、廣湛園管委會主任林方明，湛江市委統戰部常務副部長、一級調研員黃昌旺等出席活動。



本次活動旨在全面總結湛江市僑助高質量發展經驗，匯集“僑通五洲”的優勢，引導更多“僑”力量助力湛江高質量發展和“鮮美湛江”建設。



與會人員實地考察奮勇東盟產業園芳圓中小微電子產業園標準廠房項目及宏旺微電子芯片公司、東島新能源有限公司，觀看湛江市僑助高質量發展成果展片。



程鳳英指出，僑心、僑力、僑智是大力發展新質生產力、推動高質量發展不可或缺的、至關重要的推動力量，要全力支持華僑華人在“百千萬工程”、綠美湛江生態建設、弘揚中華文化、擴大湛江海外“朋友圈”以及湛江市委市政府重大部署中發揮獨特作用，共建共享湛江經濟社會發展成果；要聚焦“新質生產力”，堅持製造業當家，落實“科技賦能，產業支撐”有關要求，大力開展僑助高質量發展產業園區建設項目，因地制宜引導僑商僑企培育縣域特色優質產業；要全面推進文化引僑、平台聯僑、政策惠僑、經濟聚僑各項工作，主動創造海外僑胞來湛江創新創業的有利條件，厚植“僑”的優勢，作出“僑”的貢獻，共同推進湛江實現跨越式高質量發展。



活動現場還視頻連線了美國湛江華僑聯合總會、柬埔寨（湛江同鄉會）商會和英國華僑華人賴增英，聘任了“鮮美湛江”僑文化推廣大使，現場觀看了東南亞風情文藝匯演，觀摩品嘗了歸僑僑眷製作的東南亞端午特色美食。