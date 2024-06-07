（來源：新華社） 中評社北京6月7日電／據新華社報導，今年是中馬建交50周年暨“中馬友好年”。5月31日，中國和馬來西亞迎來建交50周年紀念日。近來，快樂的氣氛洋溢在中馬兩國僑界。多彩的活動、密切的交流、頻繁的對話……旅馬華僑華人以行動推動著中馬民間友好交流的進程。商界、教育界、文旅界……活躍在不同領域的華僑華人紛紛表示：願做中馬友誼的傳播者和推動者。



紀念活動豐富多彩



5月31日，中國郵政與馬來西亞郵政共同推出《中馬建交五十周年》聯合紀念郵票。郵票以馬來西亞國樹印茄樹和中國迎客鬆為元素，象徵兩國深厚友誼。發售當日，許多馬來西亞民眾一早就到郵局門口排隊，希望在首日封上蓋上當天的郵戳。



“在中馬建交50周年紀念日這天，我收到了一套紀念郵票和蓋著當天郵戳的信封。這是非常有紀念意義的無價之寶，我要好好珍藏。”馬來西亞海南會館聯合會總會長林秋雅說。



最近，林秋雅的行程安排得滿滿當當：受邀參加紀念中馬建交50周年“回顧建交初心，中馬攜手前行”座談會，帶領馬來西亞7個鄉團到海南考察，主持籌備《再會南洋——南僑機工後人千里尋親路》新書出版，策劃中馬武術、音樂、華文教育等領域的交流活動……



“5月31日當天，我還收到了家鄉海南省文昌市2024年‘海南村VA’（鄉鎮排球聯賽）的邀請。6月22日，我將和馬來西亞海南會館聯合會總會的僑胞一起到文昌感受火熱的文體盛事，太期待了！”林秋雅說。



在馬來西亞首都吉隆坡舉辦的慶祝中國馬來西亞建交50周年聯合音樂會，邀請華僑華人前來共賞；馬來西亞與中國建交50周年暨“家國情懷”文獻藝術展，在馬來西亞檳城吸引華僑華人和當地民眾一同參觀；“黃河之魂——馬來西亞歸僑藝術家黃國強回顧展”在中國華僑歷史博物館開幕……連日來，中馬僑界通過各式各樣的活動紀念中馬建交50周年。

