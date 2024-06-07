中國13部門聯合推動交通運輸大規模設備更新

中評社香港6月7日電／記者7日從交通運輸部獲悉，交通運輸部、國家發展改革委、財政部等13部門近日聯合印發《交通運輸大規模設備更新行動方案》，推動交通運輸大規模設備更新。



新華社報導，據交通運輸部有關負責人介紹，行動方案明確，到2028年，國三及以下排放標準營運類柴油貨車加快淘汰；船舶運力結構有效改善；新能源公交車輛推廣應用持續推進；重點區域老舊機車基本淘汰，新能源機車規模化替代應用；郵件快件智能安檢設備廣泛推廣使用，寄遞領域安檢能力大幅提升；北斗終端應用進一步提升；交通運輸行業碳排放強度和污染物排放強度不斷降低，污染物排放總量進一步下降。



這位負責人表示，行動方案提出實施城市公交車電動化替代行動、老舊營運柴油貨車淘汰更新行動、老舊營運船舶報廢更新行動、老舊機車淘汰更新行動、郵政快遞老舊設備替代行動、物流設施設備更新改造行動、標準提升行動等七大行動，以進一步促進交通能源動力系統清潔化、低碳化、高效化發展，有序推進交通運輸行業綠色低碳轉型。



在保障措施方面，行動方案提出將研究制定老舊營運車船報廢更新資金補貼實施細則。將持續實施好老舊營運車船淘汰更新補貼；鼓勵有條件的地方統籌利用中央財政安排的城市交通發展獎勵資金，支持新能源城市公交車及動力電池更新。發揮科技創新和技術改造再貸款政策工具的激勵作用，引導金融機構強化對交通運輸技術改造和設備更新的支持；鼓勵銀行保險機構提供多樣化金融服務，提高融資便利度和保險保障水平。同時，鼓勵行業各類綠色交通創新主體建立創新聯盟，建立綠色交通關鍵核心技術攻關機制；持續制定發佈交通運輸行業重點節能低碳技術目錄，加快節能環保關鍵技術推廣應用。



根據行動方案，各地交通運輸部門將會同有關部門制定落實工作方案，完善配套措施，切實推動交通運輸設備綠色低碳轉

型落地見效。