馮挺：“少年氣”董事長和他的“追光”世界

中評社北京6月7日電／據中國僑網報導，初見馮挺，他身上依然有著朝氣蓬勃的少年感，腳上穿著的仍是他喜歡的籃球鞋。從曾經的籃球運動員到遠赴加拿大的留學生，再到如今江門市留學生聯誼會會長，這位“80後”年輕企業家，如今已在江門扎穩腳跟，在一步步探尋中實現了自己的實業理想。



本期“僑商道”，讓我們跟隨新任江門市留學生聯誼會會長、廣東華輝煌光電科技有限公司董事長馮挺，走進他的“追光”世界。



陽江，一座位於廣東省西南沿海的小城，馮挺在這裡出生長大。大學畢業後，馮挺面臨著兩個選擇，是直接上班，還是出國繼續深造？不安於平穩，尋找挑戰的他最終還是遠赴加拿大倫敦市，在西安大略大學開始了自己的留學生涯。



初到異國他鄉，文化衝擊是不可避免的。但性格開朗的馮挺在學校很快就結交了一眾好友，有些還成為了日後的合作夥伴。



留學期間，馮挺加入了學校籃球隊，因此收穫了一眾外國朋友。馮挺為他們介紹中國文化，還帶他們品嘗中國美食，“我們還一起煮雞爪吃，他們很多人都第一次吃，拼命拍照。”正是這些經歷，讓他看到了來自中西方文化的碰撞，讓他瞭解到對待來自天南海北的夥伴要更加包容。



這段留學經歷，讓馮挺收穫頗多，開拓了眼界，也成長了不少。畢業後的馮挺，回國首先進入了物流行業，並前往非洲工作、生活半年，“這半年里我體會到了另一種不同的文化，更進一步地開拓了我的視野，也更加完善了我包容的世界觀。”



在做物流期間，馮挺在一個偶然的機會下瞭解到了LED產業，並對此產生興趣。

