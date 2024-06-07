印度執政黨“慘勝”，對中印關係影響幾何？

中評社北京6月7日電／據中國網報導，6月4日，印度議會下院選舉結果公布，現任總理莫迪領導的印度人民黨（簡稱印人黨）保持第一大黨地位，但票數未過半，反對黨印度國民大會黨（簡稱國大黨）表現不俗。印人黨需要與其他政黨組建聯合政府。若成功組閣，莫迪將第三次擔任總理。新政府的政策延續性較強，預計包括中印關係在內的內政外交政策都不會出現顛覆性變化。



在內政上，印度新政府將同時打“經濟牌”和“宗教牌”。以“經濟牌”加速大國崛起。印人黨競選宣言提出，將通過“低通脹、審慎財政實現經濟高速增長”，推動“印度成為世界第三大經濟體”“2030年將印度打造為全球製造業中心”。尤其是，新政府將繼續推動“印度製造”。2014年，莫迪提出“印度製造”倡議，目標是製造業年均產值增長12%至14%，將製造業占GDP比重由當時的15%提高到2025年的25%，把印度打造成為全球製造業中心。為了打造以半導體為基礎的全球電子製造中心，莫迪政府2021年底又提出100億美元的專門激勵計劃，吸引半導體和顯示器製造商投資印度發展相關產業。



以“宗教牌”深入國族再造。眾所周知，印人黨系右翼政黨，系印度教民族主義聯盟—“同盟家族”的重要成員和政治代言人，主張凸顯印度教的至上地位，將印度建成純粹的印度教國家。過去十年來，印度教民族主義已成為印度社會的主流意識形態，世俗主義、左翼思潮等印度社會此前主流意識形態遭到邊緣化。可以預見，建設“印度教國家”將是新政府執政重中之重。在印人黨競選宣言中，就有實施統一民法典、在全球慶祝印度教節日等承諾。



在外交上，印度新政府將延續實用主義外交政策。印度外交政策已經拋棄了“不結盟”傳統，而是強調實用主義，謀求“在全球矛盾中發現機遇並加以利用，進而實現印度國家利益”。其中，印度將繼續其“大國平衡”政策，同時保持和發展多對大國關係，由印度居中進行多向對衝，確保印度始終處於有利態勢。

