王毅同古巴國家主席特使、外長羅德里格斯會談

中評社北京6月7日電／6月6日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京同古巴國家主席特使、外交部長羅德里格斯舉行會談。



新華社報導，王毅說，中古是彼此信賴的好朋友、志同道合的好同志，也是患難與共的好兄弟，共同的理想信念將我們緊密聯結在一起。建交60多年來，面對國際風雲變幻，雙方真誠互信，風雨同舟，兩黨兩國傳統友好歷久彌新、不斷深化，成為社會主義國家團結合作、發展中國家真誠互助的典範。一年來，兩國元首兩次會晤，對雙邊關係發展作出戰略擘畫，推動中古關係邁上前所未有的新高度。雙方達成攜手共建中古命運共同體重要共識，展現了中古命運與共的鮮明特徵，彰顯了雙方的世界抱負和人類情懷，將助力推動構建人類命運共同體的歷史進程。



王毅強調，中古關係之所以深厚，關鍵在於雙方始終堅定相互支持。中方高度評價古巴堅持真理、不畏強權，為世界進步事業樹立起自強不息的旗幟，祝賀古巴去年成功舉辦“77國集團和中國”哈瓦那峰會，發出南南合作的共同呼聲，讚賞古巴總是第一時間在國際多邊場合挺身而出，支持中方正當立場。中方同樣堅定支持古巴捍衞國家主權、反對外來干涉，將繼續在國際舞台上仗義執言，堅決反對美國對古無理封鎖，反對美將古列入“支恐國家”名單。中方願同古方共同落實兩國元首共識，將高水平政治互信轉化為更多務實合作舉措，拓寬合作領域，密切多邊協作，應對好古巴當前面臨的各種挑戰，發展好兩黨兩國特殊友好關係，為促進世界社會主義事業、維護世界和平作出貢獻。



羅德里格斯表示，古中同為社會主義國家，始終相互信任，是親密無間的戰友、兄弟和同志。兩國特殊友好關係有著深厚的民意基礎，是值得弘揚傳承的寶貴財富。古巴欽佩在習近平主席領導下中國特色社會主義建設取得的舉世矚目成就，衷心感謝中方為古巴反抗美國無理封鎖干涉、克服經濟運行暫時困難給予的有力支持，將毫不動搖堅持古中友好，繼續堅定恪守一個中國原則。願同中方共同推進古中命運共同體建設，借鑒中國成功經驗，將共建“一帶一路”作為重中之重，推動雙方務實合作更好造福人民。古巴高度讚賞中國展現大國擔當，為促進世界和平安全、維護公平正義發揮引領作用，將同中方加強戰略協作，攜手推進全球南方議程，共同維護發展中國家主權獨立，共同捍衞社會主義事業。



雙方還就加強中拉合作等共同關心的問題交換了意見。