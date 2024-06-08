國新辦發布會：內蒙古有五美 高質量蝶變

國新辦新聞發布會現場（中評社 海涵攝） 中評社北京6月8日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月7日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，邀請內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席王莉霞，內蒙古自治區黨委常委、自治區常務副主席黃志強，內蒙古自治區副主席楊進，內蒙古自治區發展改革委主任龔明珠介紹“緊緊圍繞高質量發展首要任務 全方位建設模範自治區”有關情況，並答記者問。王莉霞總體介紹說，內蒙古有自然風光的壯麗之美、有跑出發展加速度的奮進之美、有高質量發展的蝶變之美、有各族群眾守望相助的和諧之美、有共享便捷生活的現代之美。



頭頂有風光，腳下有煤炭，手中有電網



黃志強表示，內蒙古發展新能源，確實得天獨厚，形象地講，就是“頭頂有風光，腳下有煤炭，手中有電網。”



“頭頂有風光”，說的是內蒙古風能、太陽能資源豐富，從可開發量看，內蒙古風能資源占全國一半以上，太陽能資源超過五分之一。



“腳下有煤炭”，說的是內蒙古煤炭儲量豐富、火電機組規模大，作為穩定可靠的調峰手段，能夠支撐新能源大規模、高比例使用。



“手中有電網”，說的是內蒙古擁有全國第三大電網—蒙西電網，我們距離負荷中心近，輸電成本低，能夠提供“綠色電、便宜電、可靠電”。



黃志強表示，立足禀賦優勢，我們逐“綠”前行、向“新”出發，提出“兩個率先”“兩個超過”的目標，在全國率先建立以新能源為主體的能源供給體系，率先構建以新能源為主體的新型電力系統，到2025年新能源裝機規模超過火電裝機規模，到2030年新能源發電總量超過火電發電總量。目前，內蒙古新能源裝機已率先突破1億千瓦，今年底將提前完成超過火電裝機的目標。