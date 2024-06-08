內蒙自治區副主席答中評：不斷促進向北開放

內蒙古自治區副主席楊進（中評社 海涵攝） 中評社北京6月8日電（記者 海涵）內蒙古自治區副主席楊進6月7日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上就內蒙古對外開放有關情況回答中評社記者提問。他指出，近年來，隨著國家“一帶一路”和中蒙俄經濟走廊建設的不斷推進，內蒙古與俄蒙等國的經濟合作規模不斷擴大，向北開放的水平也越來越高。



中評社記者提問說，內蒙古是中蒙俄經濟走廊的重要節點，國家西部陸海新通道的重要門戶，未來在推動更高水平的對外開放、服務國家對外開放大局方面有哪些考慮？



楊進說，內蒙古地處祖國北疆，是我國向北開放的前沿，具有對內對外開放的獨特優勢。近年來，隨著國家“一帶一路”和中蒙俄經濟走廊建設的不斷推進，內蒙古與俄蒙等國的經濟合作規模不斷擴大，向北開放的水平也越來越高。



楊進介紹，全國三條中歐班列通道中，東、中通道從內蒙古的滿洲里、二連浩特出境，2023年全國近半數的中歐班列從內蒙古始發和通行。滿洲里口岸是我國最大的陸路口岸，二連浩特市口岸是我國對蒙古國開放的最大陸路口岸，我們通過基礎設施改造升級、信息化智能化作業等一系列的措施，全力保障中歐班列通行的順暢。同時，加快推動滿洲里、二連浩特智慧口岸建設，在甘其毛都、策克等口岸實施了自動導引無人駕駛跨境運輸新模式，全力提升口岸通關的運行效率。

