王莉霞：五大任務是內蒙古重要的職責使命

內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席王莉霞（中評社 海涵攝） 中評社北京6月8日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月7日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，內蒙古自治區黨委副書記、自治區主席王莉霞表示，五大任務是習近平總書記從國家發展的全局出發賦予內蒙古的戰略定位，也是我們重要的職責使命，指向就是保障國家五大安全，也就是糧食安全、能源安全、產業安全、生態安全和邊疆安全。



王莉霞指出，從我國北方重要生態安全屏障來講，內蒙古的生態狀況如何，不僅關係全區各族群眾生存和發展，而且關係華北、東北、西北乃至全國生態安全。這些年，我們始終把生態環境保護挺在前面，讓廣袤的草原“帶薪休假”，在大興安嶺“掛斧停鋸”、昔日的伐木工人現在都成了護林員，對重點沙漠“鎖邊治理”，讓流動的沙丘停下腳步。十年來，全區累計造林、種草、防沙治沙規模都居全國首位，草原植被蓋度現在已經達到了45%，荒漠化和沙化土地減少了6000多萬畝，實現了從“沙進人退”到“綠進沙退”的歷史性轉變。



從祖國北疆安全穩定屏障來講，大家都知道，內蒙古與俄羅斯、蒙古國接壤，有4200多公里的邊境線、36萬平方公里的邊境管理區，是祖國的“北大門”，在維護國家安全和邊疆安寧方面肩負著重大責任。這些年，我們深入實施固邊興邊富民行動，實現了邊民富、邊關美、邊境穩、邊防固。



從國家重要的能源和戰略資源基地來講，我們始終把維護國家能源安全擺在重要位置，像煤、電的保供量居全國第一，去年我們完成了29個省份、9.45億噸的煤炭保供任務，外送的電量達到了3065億度、相當於3個三峽工程的年發電量。特別是230億方的天然氣跨越700多公里溫暖了京津冀，1億多度的綠電跨越1600多公里點亮了杭州亞運會。