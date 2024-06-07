美國重型運載火箭“星艦”實施第四次試射

中評社北京6月7日電／美國太空探索技術公司的新一代重型運載火箭“星艦”以及飛船集成系統6日實施第四次試射，並第一次實現海面軟著陸。



新華社報導，太空探索技術公司的直播畫面顯示，美國中部時間6日7時50分許（北京時間20時50分許），“星艦”從位於美國得克薩斯州博卡奇卡的基地發射升空。幾分鐘後，火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船成功“熱分離”。隨後，“超級重型”助推器在墨西哥灣濺落，“星艦”進入太空滑行階段。發射約47分鐘後，“星艦”受控再入大氣層，最後在印度洋濺落。



太空探索技術公司創始人馬斯克當天在社交媒體上表示，儘管“星艦”丟失了很多瓷片，並且襟翼受損，但仍然成功在海面實現軟著陸。



據介紹，此次試射的一個關鍵目標是“星艦”在高溫下受控再入地球大氣層時能夠“幸存”下來，以便讓太空探索技術公司收集到更多寶貴數據。測試重點是展示火箭第一級“超級重型”助推器和第二級飛船返回和重復使用的能力。



據太空探索技術公司介紹，“星艦”是可回收、重復使用的航天運輸系統，比該公司現有的“獵鷹9”和“獵鷹重型”運載火箭更大。火箭總長約120米，直徑約9米，由兩部分組成，其第一級是長約70米的“超級重型”助推器，第二級是長約50米、可重復利用的“星艦”飛船。其設計目標是將人和貨物送至地球軌道、月球和火星等，可將超過100噸載荷送入地球軌道。



“星艦”2023年4月首次試射時，火箭在第一、二級分離前爆炸。2023年11月第二次試射時，火箭第一、二級成功分離，但飛船在到達目標高度前爆炸。今年3月第三次試射時，發生火箭第一級“超級重型”助推器意外解體和“星艦”飛船失聯事故，但太空探索技術公司表示，第三次試射取得多項新進展。