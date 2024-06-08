內蒙古：已有59個重大項目開工建設

內蒙古自治區黨委常委、自治區常務副主席黃志強（中評社 海涵攝） 中評社北京6月8日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月7日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，內蒙古自治區黨委常委、自治區常務副主席黃志強表示，去年國務院出台了《關於推動內蒙古高質量發展 奮力書寫中國式現代化新篇章的意見》，部委推出配套政策，都是為內蒙古量身定制的“大禮包”，含金量高、針對性強。這些政策涉及到基礎設施，也與能源資源有關、生態環境有關，還包括產業發展、社會民生，共五大類。實施好這些政策，必將對內蒙古高質量發展、譜寫中國式現代化新篇章產生深遠影響。



黃志強表示，我們抓住這次重大的發展機遇，實施“政策落地工程”，把國務院支持《意見》細化為86個重大項目，把藍圖具體化為“施工圖”。截至目前，已有59個重大項目開工建設，完成投資1350多億元，各項工作正在有力有序推進中。



黃志強說，政策落地的過程，也是人民群眾受益的過程。比如，交通出行方面，我們加快建設包頭—銀川高鐵，通車後，巴彥淖爾到北京由過去的13個小時縮短為4個小時。優化機場布局，加快建設通用機場，推行航線“支支通”，讓群眾身處邊疆但並不感覺遙遠。



增加就業方面，我們規劃建設6個沙漠、戈壁、荒漠大型風電光伏基地，初步測算，每個大基地的靜態投資都在800個億以上，都能為項目所在地提供上萬個就業崗位。



鄉村振興方面，在重點幫扶旗縣，建設一批國家現代化產業園，僅莫力達瓦達斡爾族自治旗興建的奶業和大豆產業園，就能帶動周邊5萬戶農民持續增收。



固邊興邊方面，實施邊境節點村鎮基礎設施提檔升級工程，開展邊境地區水電路訊一體化建設，實現抵邊自然村、邊防哨所、邊境派出所和抵邊警務室飲用水、電力、通信、廣電普遍覆蓋。



醫療服務方面，加快建設4個國家區域醫療中心。我們與北京大學腫瘤醫院合作，建立了內蒙古分院，過去很多群眾需要到北京治病，現在不出區就能享受到北京專家高水平的醫療服務。



