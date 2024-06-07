新研究：2型糖尿病新療法可降中風和心衰風險

中評社香港6月7日電／糖尿病患者眾多且易發多種並發症，其中約90%屬於2型糖尿病。新華社報導，由安徽醫科大學翁建平教授領銜的中國科學技術大學、南方醫科大學和北京大學聯合研究團隊，通過24年對全國5424名2型糖尿病患者的治療觀察，首次證明採用新型“早期胰島素”療法的患者，比接受傳統“階梯式”療法的患者，中風發病風險降低31%，心力衰竭住院風險降低28%。



國際糖尿病聯合會數據顯示，截至2021年全球約5.37億成年人患有糖尿病。其並發症是導致成人心腦血管事件、腎衰竭、失明和截肢的重要病因。



傳統的2型糖尿病“階梯式”療法是一種防禦性治療，往往從飲食、運動控制開始，根據病情發展施加藥物，直到高血糖難以控制再使用胰島素。此時，患者往往已多年處於糖尿病控制不佳狀態，增加並發症風險。



有沒有更好的治療方案？從2000年開始，翁建平等人逐步探索並創新性提出“早期胰島素”療法。他們研究發現，相比“階梯式”療法，對新診斷的2型糖尿病患者直接進行胰島素強化治療，能改善患者的胰島分泌功能從而緩解病情。這一研究證明2型糖尿病可被逆轉，成為多個國家制定糖尿病治療指南的重要依據。



24年來，翁建平團隊持續開展研究，他們從分佈在廣東、江蘇、北京、湖北等省市的19家三甲醫院，累計篩選出5424名符合條件的患者，分組觀察治療發現：採用新療法的患者，比接受傳統療法的患者，中風發病風險降低31%，心力衰竭住院風險降低28%。研究結果支持將“早期胰島素”療法作為新診斷2型糖尿病的首選治療方案。



6月7日，醫學學術期刊《信號轉導與靶向治療》發表了這項研究成果。



“這項研究結果令人興奮，有重要的科學意義和臨床價值。”北京協和醫院內分泌科主任醫師、博士生導師肖新華說，這個研究有助於更好地達到糖尿病治療的終極目標——減少並發症，提高生活質量和延長壽命。