內蒙古：為廣大民營企業營造良好環境

內蒙古自治區發展改革委主任龔明珠（中評社 海涵攝） 中評社北京6月8日電（記者 海涵）國務院新聞辦公室6月7日上午舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，內蒙古自治區發展改革委主任龔明珠表示，去年內蒙古的民間投資同比增長了14.2%，增速是全國第一，稅收總額是占全區的54%，貢獻了90%以上的新增就業，民營經濟已經成為內蒙古經濟發展的新引擎。促進民營經濟發展是一個系統工程，為了更加有效地統籌各個方面的力量，盡最大努力全方位服務和支持民營經濟發展，自治區是專門成立了民營經濟發展委員會，設立了重點民營企業黨委和民營經濟發展服務局，為廣大民營企業營造良好的環境。



在服務上更有溫度，實打實地幫助民營企業解決實際問題。我們建設了“蒙企通”民營企業綜合服務平台，開通重點民營企業服務專窗，自治區、盟市、旗縣三級涉企服務部門全部進入這個平台受理解決企業的訴求，讓企業“有處可訴”“有訴必解”。平台開設“反映問題”窗口，及時解決問題，“企業有困難，就上蒙企通”已經在內蒙古的企業中廣泛流行開來。



在辦事上更有速度，不再讓“怎麼辦”“找誰辦”“重複跑”“多次跑”成為企業的煩心事。我們化繁為簡，將企業從開辦到退出全過程涉及的關聯性強、高頻發生的事項進行系統集成，形成企業全生命周期服務體系，同時推出了企業信息變更、信用修復等13個“高效辦成一件事”的套餐。



在支持上更有力度，使各項惠企政策直達快享，一一落實。近期，我們即將出台支持民營經濟高質量發展的意見，把支持政策從“大水漫灌”變為“精準滴灌”，著力破解民營企業反映比較集中的准入限制、融資難這些問題。同時通過開展誠信建設工程，讓誠實守信的企業把“信用”“變現”、得到更多實惠，推出以信用評價為基準的“信易貸”。



