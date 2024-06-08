6月7日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月8日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧6月7日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是問答全文：



中共中央政治局委員、外交部長王毅將於6月10日至11日應邀赴俄羅斯下諾夫哥羅德出席金磚國家外長會晤。



總台央視記者：中方發布了王毅外長將出席金磚國家外長會晤的消息。請介紹本次金磚國家外長會晤的主要活動安排，中方對本次會議有何期待？



毛寧：金磚國家外長會晤將於今年6月10日至11日在俄羅斯下諾夫哥羅德舉行，會晤期間還將舉行金磚國家同發展中國家外長對話會。中共中央政治局委員、外交部長王毅將同其他金磚國家外長和對話會受邀嘉賓國外長就金磚合作、當前國際和地區形勢等共同關心的問題交換意見，為金磚國家領導人第十六次會晤做好準備。



金磚國家作為新興市場和發展中國家合作的重要平台，始終致力於維護多邊主義，積極參與全球經濟治理，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展。去年金磚實現歷史性擴員，締造了金磚機制發展的里程碑。此次是擴員後首次舉行外長會晤，中方願同金磚夥伴一道，鞏固金磚戰略夥伴關係，深化各領域務實合作，促進“全球南方”共同發展和聯合自強，推動“大金磚合作”實現良好開局。



深圳衛視記者：我們注意到，美國總統拜登日前在接受採訪時說，“一帶一路”倡議已成為一個令人討厭的計劃，看看非洲正在發生什麼？中方對此有何評論？



毛寧：“一帶一路”倡議到底怎麼樣，共建國家人民最有發言權。“一帶一路”倡議提出10年來，中國同150多個國家和30多個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件。共建“一帶一路”已成為世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，為共建國家人民帶來了實實在在的利益，受到國際社會廣泛歡迎。



非洲是參與“一帶一路”建設最積極的地區之一。得益於“一帶一路”，非洲許多國家擁有了第一條高速公路、第一座跨海大橋、第一個工業園區，非洲大陸有了第一所設施完善、覆蓋全非的疾控中心，非洲的面貌發生了翻天覆地的變化。批評別人是容易的，難的是比別人做得更好。我們期待美國拿出真金白銀，為非洲發展振興做些實實在在的事情。