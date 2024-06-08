外交部：“一帶一路”為非洲帶來實在利益

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月8日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧6月7日在例行記者會上應詢表示，“一帶一路”倡議到底怎麼樣，共建國家人民最有發言權。共建“一帶一路”已成為世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，為共建國家人民帶來了實實在在的利益，受到國際社會廣泛歡迎。批評別人是容易的，難的是比別人做得更好。我們期待美國拿出真金白銀，為非洲發展振興做些實實在在的事情。



有記者提問到，我們注意到，美國總統拜登日前在接受採訪時說，“一帶一路”倡議已成為一個令人討厭的計劃，看看非洲正在發生什麼？中方對此有何評論？



毛寧表示，“一帶一路”倡議到底怎麼樣，共建國家人民最有發言權。“一帶一路”倡議提出10年來，中國同150多個國家和30多個國際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件。共建“一帶一路”已成為世界上範圍最廣、規模最大的國際合作平台，為共建國家人民帶來了實實在在的利益，受到國際社會廣泛歡迎。



非洲是參與“一帶一路”建設最積極的地區之一。得益於“一帶一路”，非洲許多國家擁有了第一條高速公路、第一座跨海大橋、第一個工業園區，非洲大陸有了第一所設施完善、覆蓋全非的疾控中心，非洲的面貌發生了翻天覆地的變化。批評別人是容易的，難的是比別人做得更好。我們期待美國拿出真金白銀，為非洲發展振興做些實實在在的事情。



