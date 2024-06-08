外交部：“以武謀獨”“以武助獨”注定失敗

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月8日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧6月7日在例行記者會上應詢表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對。民進黨當局妄圖“以武謀獨”，美國執意“以武助獨”，是在逆歷史潮流而動，只會加劇台海緊張，注定落得失敗的下場。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。



有記者提問到，據美國政府發布的聲明，美國國務院已批准向台灣出售F16戰機零部件及相關服務，預計售價為8000萬美元。請問外交部對此有何評論？



毛寧表示，美國向中國台灣地區出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是“八·一七”公報規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，嚴重損害中美關係和台海和平穩定，向“台獨”分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此強烈不滿、堅決反對。



事實一再證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是“台獨”勢力的分裂活動和以美國為首的外部勢力對其縱容支持。“台獨”與台海和平水火不容。民進黨當局妄圖“以武謀獨”，美國執意“以武助獨”，是在逆歷史潮流而動，只會加劇台海緊張，注定落得失敗的下場。



台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止售台武器和美台軍事聯繫，停止製造台海局勢緊張因素，停止危害台海和平穩定，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。



