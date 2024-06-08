外交部：中吉烏鐵路彰顯三國謀合作共同心願

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月8日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧6月7日在例行記者會上應詢表示，中吉烏鐵路項目彰顯了三國謀合作、促發展的共同心願，將為三國乃至中亞地區的經濟社會發展注入強勁動力，再次證明了“一帶一路”倡議的重大意義，表明構建人類命運共同體理念在中亞深入人心。中方期待同各方緊密合作，齊心協力，早日建成這條符合地區人民共同利益的發展之路、友誼之路和幸福之路，讓中國中亞合作跑出加速度。



有記者提問到，我們注意到，中國—吉爾吉斯斯坦—烏茲別克斯坦鐵路項目三國政府間協定簽字儀式昨日在北京舉行。請問發言人對此有何評論？



毛寧表示，1996年，烏茲別克斯坦第一個提出建設中吉烏鐵路的設想。在近30年時間裡，中國、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦三國就項目舉行了很多輪磋商和談判，充分、深入溝通工作思路。去年5月，中吉烏鐵路項目的可研基本完成，項目推進工作駛入快車道。短短一年時間裡，三方通力協作、加緊商談，在有關重大問題上不斷縮小分歧、累積共識，最終於昨天簽署了中吉烏鐵路三國政府間協定。這一重大階段性成果的取得，凝結了三方各相關部門和專家的心血，也是三國領導人親自關心和推動的結果。



中吉烏鐵路項目彰顯了三國謀合作、促發展的共同心願，將為三國乃至中亞地區的經濟社會發展注入強勁動力，再次證明了“一帶一路”倡議的重大意義，表明構建人類命運共同體理念在中亞深入人心。



中方期待同各方緊密合作，齊心協力，早日建成這條符合地區人民共同利益的發展之路、友誼之路和幸福之路，讓中國中亞合作跑出加速度。

