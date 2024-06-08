外交部：中方願為推動全球發展合作作貢獻

外交部發言人毛寧主持例行新聞發布會並回答記者提問。（中評社 李子寧攝） 中評社北京6月8日電（記者 李子寧）外交部發言人毛寧6月7日在例行記者會上應詢表示，中方願同國際社會一道，推動全球發展倡議務實合作行穩致遠，為加速落實聯合國2030年可持續發展議程作出積極貢獻。我們也歡迎更多志同道合的國家加入“之友小組”，共同打造全球發展夥伴關係。



有記者提問到，我們關注到，中國常駐日內瓦代表團昨天在聯合國萬國宮舉辦了“全球發展倡議之友小組”研討會，這也是“之友小組”在日內瓦的首次正式活動。發言人能否進一步介紹相關情況？



毛寧表示，昨天，“全球發展倡議之友小組”研討會在日內瓦舉行。會議聚焦加強國際發展合作、促進全球可持續發展。



2021年9月，習近平主席提出全球發展倡議，推動實現更加強勁、綠色、健康的全球發展。2022年1月，“全球發展倡議之友小組”在紐約成立。兩年多來，倡議合作取得豐碩成果，已有100多個國家及包括聯合國在內的多個國際組織支持倡議，加入“之友小組”的國家超過80個。中國成立了全球發展和南南合作基金，支持落實全球發展倡議相關合作。



中方願同國際社會一道，推動全球發展倡議務實合作行穩致遠，為加速落實聯合國2030年可持續發展議程作出積極貢獻。我們也歡迎更多志同道合的國家加入“之友小組”，共同打造全球發展夥伴關係。



