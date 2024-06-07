端午小長假　中國鐵路預計旅客7400萬人次

中評社香港6月7日電／記者從中國國家鐵路集團有限公司獲悉，為期5天的鐵路端午小長假運輸7日啟動，自6月7日至11日，全國鐵路預計發送旅客7400萬人次，日均發送旅客1480萬人次，6月8日為客流最高峰日，預計發送旅客約1700萬人次。



新華社報導，據國鐵集團運輸部負責人介紹，從鐵路12306預售情況來看，今年端午小長假鐵路客流以探親流、旅遊流為主，北京、上海、廣州、成都、杭州、武漢、深圳、南京、西安等熱點旅遊城市和深圳至廣州、天津至北京、上海至杭州、上海至蘇州、成都至重慶等熱門區間客流相對集中。



各地鐵路部門精心制定假日運輸方案，加大運輸能力投放，落實便民利民惠民舉措，努力為旅客平安有序出行提供運輸保障。國鐵武漢局集團公司宜昌車務段為服務管內秭歸縣舉辦的“屈原故里端午文化節”活動，聯繫當地公交部門從火車站開行直達屈原故里的公交車，方便旅客體驗端午文化民俗；國鐵廣州局集團公司與南方電網貴州銅仁碧江供電局密切協作，結合小長假期間交通運輸安全重點，對管內廣珠城際鐵路沿線供電線路開展安全巡查；國鐵鄭州局集團公司管內各大火車站在列車密集到達時段採取增開人工售票窗口、安檢驗證通道和分區候車等措施，加強進出站口、售票廳、候車室等關鍵處所客流引導。