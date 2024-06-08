美專家梅惠琳：對台戰略清晰對威懾中國沒用

梅惠琳指解放軍對最壞情形已有計劃，美方對台防衛清晰化威懾不了中國。 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓6月7日電（記者 余東暉）美國的中國軍事問題專家梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）指出，美國對台“戰略清晰”對加強對華威懾沒有任何作用，因為解放軍必定假設美軍會試圖干預台海情形。她還對中評社表示，只要中美雙方戰略利益存在矛盾，就存在發生衝突的風險，兩軍溝通儘管有用，但不是萬能藥。



美國智庫全國亞洲研究局（NBR）6日發佈報告--“解讀中國軍事決策”。這是來自美國、澳大利亞、日本、越南、印度、台灣的專家對解放軍在本地區活動進行分析研討的報告集結。



代表美國學者參加這個項目的斯坦福大學弗里曼·史波格利國際問題研究所研究員梅惠琳在會上解讀認為，現在中方在亞太地區爭端中採取的策略不止是要防止對方動武，而且要削弱對方的抵抗意志。



梅惠琳透露，在做這個報告時，各方專家內部對哪些舉動可以威懾中國，哪些舉動可能刺激中國有爭論。她認為，威懾和刺激也難以嚴格區分，所以美國與盟友和夥伴除了增強軍力、加強連結，輔以更密集的外交活動，加強區域規則，還要努力給予中國再保證。因為如果讓中國覺得亞洲有足夠的空間容納美中兩國，中方是有可能改變其戰略觀和做法的。