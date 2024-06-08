兩岸媒體人進麥地　台青談大陸農業現代化

兩岸媒體人在金黃的麥田裡合影（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月8日電（助理記者 馬一鳴）近日，山東省聊城市已全面進入麥收時節，而莘縣是我國農業大縣，主要種植的糧食作物包括小麥、玉米等。莘縣歷史悠久、名人輩出。傳說商朝賢相伊尹曾躬耕莘野。6月6日下午，中評社記者跟隨海峽兩岸聊城行活動參訪團來到莘縣一麥場，感受當地麥收喜悅。



小麥在我國南北各地廣為栽培，經過長期的發展，小麥已經成為世界上分布最廣、面積最大、總產量第二、貿易額最多、營養價值最高的糧食作物之一。小麥是一種營養豐富、經濟價值較高的商品糧。小麥的穎果是人類的主食之一，磨成面粉後可製作面包、饅頭、餅幹、面條等食物，發酵後可制成啤酒、酒精、白酒等。面粉除供人類食用外，少量用來生產澱粉、乙醇、面筋等。小麥的澱粉還有消炎、止疼、祛濕的作用，還可用作藥物的基礎劑。



下車後，映入兩岸媒體人眼簾的是一片片金黃的麥田，遠處是小麥收割機向眾人駛來。現場的台灣同胞拿起青綠色、金黃色的麥穗，在得知可以直接食用時，紛紛表示很不可思議。來自台灣的自媒體人賴雅婷表示，這是第一次見到收割機“甩尾”，也是第一次在麥田裡看收麥。“我覺得收麥真的蠻震撼的，可以看到這邊塵土飛揚，讓我想到了我們長時間是靠天吃飯。我們吃的每一粒米都來之不易，大家一定要珍惜糧食。”他們說。



在談到對大陸的農業現代化的感受時，台灣自媒體人李善願和賴雅婷對中評社記者說道：“大陸農業現代化非常高效，我們知道現在的人力基本上都在逐漸被機器所取代，農作物收割這件事變得更加科技化，這樣會大大增加生產效率、產量和輸出，我也注意到了這些作物有很多會出口到港澳台地區，所以我覺得效率的提升和產量的增多會惠及很多人。”同時他們也表示，時代在進步，高科技的發展提升了人們的幸福感。

