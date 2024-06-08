中評現場：兩岸媒體人走進“中國的菜籃子”

位於莘縣的粵港澳大灣區“菜籃子”聊城配送分中心（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月8日電（助理記者 馬一鳴）山東省西部地區有一個“中國的菜籃子”，年產糧食19億斤，它就是“中國蔬菜第一縣”——莘縣。作為“中國蔬菜第一縣”，莘縣始終把農產品質量安全放在第一位，在山東省率先建立了覆蓋全縣的農產品質量檢測體系，監管體系和可追溯體系。6月6日下午，中評社記者跟隨海峽兩岸記者聊城行活動參訪團，探訪山東莘縣，走進“中國的菜籃子”。



在莘縣現代農業科技展館，中評社記者看到了許多現代農業工具，也直觀瞭解了莘縣的基地、農資門店分布以及農產品質量安全監管情況。據瞭解，現代農業科技體驗館運用先進的展陳技術對莘縣以及莘縣農業進行多層次、全方位的展示打造。展館由現代農業科技體驗館、監控指揮中心、農產品質量安全館組成。在現場，兩岸媒體人通過進入飛躍莘縣5D影院，穿梭溫室大棚和植蔬內部，紛紛表示深受震撼。



隨後，參訪團一行來到莘縣中原現代農業嘉年華，它是聊城國家農業科技園區核心區的龍頭項目，以科技農業為發展方向，以農業嘉年華為載體，集高新栽培技術展示、游樂農事體驗、農耕文化展示、地域特色展示、文化創意創作平台等功能於一體的現代農文旅綜合體，布局精巧，內容豐富。



中評社記者瞭解到，莘縣也在充分發揮中原現代農業嘉年華實踐基地橋梁紐帶作用，邀請港澳台僑傑出人士和投資商到現場參觀考察，組織華僑華人沉浸式體驗中華農耕文明的魅力和風采，不斷提升莘縣在港澳台地區和海外的知名度。據悉，莘縣中原現代農業嘉年華曾先後接待台胞台商，華僑華人200餘人次，接待港澳台僑代表人士，海外華僑華人考察團等來訪交流共7次。

