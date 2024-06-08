東阿阿膠：傳中醫藥之道的滋補“國禮”

多種藥材種類（中評社 馬一鳴攝） 中評社聊城6月8日電（助理記者 馬一鳴）“中藥三寶”有什麼？人參，鹿茸，還有一味“阿膠”。無論是《甄嬛傳》裡華妃的東阿阿膠桂圓羹，還是《慶餘年》第二季的話題“跟東阿阿膠一起給范閑隨個禮”，東阿阿膠對大多數中國人來說並不陌生。千百年來，中醫藥以一種生活方式，融入了我們祖祖輩輩的日常起居，守護著中華民族的繁衍生息。習總書記指出：中醫藥學凝聚著深的哲學智慧和中華民族幾千年的健康養生理念及其實踐經驗，是中國古代科學的瑰寶，也是打開中華文明寶庫的鑰匙。



6月7日上午，海峽兩岸記者聊城行活動參訪團進入東阿阿膠世界，深入瞭解東阿阿膠這件“國禮”，感受其所蘊含的傳統中醫藥文化。山東省東阿縣的東阿阿膠世界，以三千年的阿膠文化為載體，以中醫藥文化為依托，以工廠為舞台、產品為道具、消費者體驗為核心，打造了養生體驗旅遊項目。



在中國阿膠博物館，中評社記者看到了完整的阿膠製作流程圖示和發展史，以及清朝時期進貢給當時朝廷的阿膠貢品。作為國內首家以阿膠為主題的博物館，阿膠博物館深度挖掘傳中醫藥文化及阿膠文化資源，並加以傳承創新，讓越來越多的人感受到了中醫藥文化的魅力和影響力！隨後，參訪團一行參觀了東阿阿膠體驗工廠，中評社記者瞭解到，東阿阿膠生產由是大機器生產和工人手工作業相配合，生產工序十分精細。參訪團在參觀結束後也品嘗到了阿膠茶、阿膠糕和阿膠棗。



東阿阿膠股份有限副總裁李慶川告訴來訪記者，東阿阿膠在世界範圍都有市場，2023年的產值達到了47億，其中在台灣地區的銷售額大致在400萬到500萬左右。同時，李慶川也表示，東阿阿膠正在努力做到產品的年輕化、時尚化、國際化和數字化，更多地吸引到國內外的年輕人。他說：“我們的產品一直堅持著藥品和健康消費品的雙輪驅動，一方面在原有的阿膠系列的藥品上努力做大做強，同時，也在桃花姬這類健康消費品方面有更好的布局。”

