通脹預期不穩　歐洲央行後續降息路徑難料

中評社北京6月7日電／歐洲中央銀行6日決定，將歐元區三大關鍵利率均下調25個基點。這是歐洲央行自去年10月停止加息以來首次降息。分析人士表示，由於歐元區通脹回歸政策目標水平的預期尚不穩定，歐洲央行繼續降息的時機和路徑仍存在不確定性。



適度放寬貨幣政策



新華社報導，歐洲央行當天發表新聞公報說，根據對通脹前景、潛在通脹動態和貨幣政策傳導力度的最新評估，在維持利率穩定9個月之後，現在適度放寬貨幣政策限制是合適的。



與3月預測相比，公報上調了對2024年和2025年通脹率的預測。公報說，由於工資水平提高，物價上漲壓力仍然很大，歐元區通脹水平很可能直到2025年都將保持在2%中期目標之上。



歐洲央行行長拉加德當天在記者會上表示，降息後利率仍處於限制性水平，進一步降息的可能性大，但仍不確定。通脹回歸目標的道路仍然坎坷，央行理事會還需要更多時間和數據來確認。



德國儲蓄銀行協會主席烏爾里希·羅伊特表示，歐元區對抗通脹的進展顯而易見，歐洲央行正在利用由此產生的政策空間“稍微放鬆對經濟的剎車”，降息是正確的行動。



荷蘭國際集團宏觀研究部負責人卡斯滕·布熱斯基說，降息決定表明歐洲央行對控制通脹的信心增強，但此次降息決定並不一定預示著新一輪降息周期就此開啟。



許多專家認為，歐洲央行不會在將於7月召開的貨幣政策會議上再次宣佈降息，下一次降息最早也要等到9月才有可能落地。

