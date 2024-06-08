《墨具五色》主創答中評：望兩岸青年多交流

《墨具五色2.0》導演劉若瑀回答中評社記者提問（中評社 穆思勤攝） 中評社北京6月8日電（助理記者 穆思勤）6月8日至10日，台灣優人神鼓將帶著全新版本的《墨具五色2.0》再度登上國家大劇院的舞台與久違的北京觀眾們相會。6月7日下午，優人神鼓在國家大劇院歌劇院進行了“鼓盆而歌”和“莊周夢蝶”片段的展示。優人神鼓創始人劉若瑀在接受中評社記者採訪時表示他們很希望兩岸多多進行文化藝術交流，尤其是年輕人之間。



中評社記者提問道，作品以老莊哲學的角度切入，也是對中華優秀傳統文化的現代藝術呈現。在兩岸青年人攜手傳承中華優秀文化方面，有何建議？



劉若瑀表示，他們其實一直在琢磨如何從傳統當中長出自己的文化來，文化底蘊的張力是非常強的。他們來到大陸其實學習到很多，遇到了很多大陸的朋友，這些人也很希望到台灣去進行做交流。文化是必須要傳承下去的。“我覺得現在年輕人受西方文化的影響很大，雖然西方是我們一定要去瞭解跟學習的，但是自己的文化真的不能夠丟掉。我們很希望兩岸交流，我們確實覺得年輕人真的要多交流。”劉若瑀說。



《墨具五色2.0》的藝術總監黃志群說：“我從小也是學美術，然後學擊鼓，所以我覺得文化的熏陶跟文化底蘊是非常重要的，尤其是我們有非常多的一些經典，比如老莊哲學，我覺得這些經典利於我們的文化發展和思想觀，那是一個智慧的話語。它不止是影響了我們這一代，還會影響下一代、下下一代，好像千百年之後，經典仍然還是經典，它的智慧涵養著我們整個的內在的精神，我覺得這是文化的一種偉大的力量。”

