中評鏡頭：台灣優人神鼓亮相國家大劇院

《墨具五色2.0》主創介紹作品（中評社 穆思勤攝） 中評社北京6月9日電（助理記者 穆思勤）台灣優人神鼓將帶著全新版本的《墨具五色2.0》再度登上國家大劇院的舞台與久違的北京觀眾們相會。6月7日下午，優人神鼓在國家大劇院歌劇院進行了“鼓盆而歌”和“莊周夢蝶”片段的展示。表演結束後，優人神鼓創辦人劉若瑀、藝術總監黃志群接受媒體採訪。



優，在中國傳統戲曲中指的是表演者；神，則是人在高度專注下，所進入的一種寧靜、無我狀態。“優人”即表演的人，“神鼓”指一個人在最大的放鬆和警覺中，透過內心的寧靜，將擊鼓達到出神入化的境界，“優人神鼓”亦即“在自己的寧靜中擊鼓”。



《墨具五色》作品的誕生，源於優人神鼓藝術總監黃志群對於書法家董陽孜“老莊說”氣勢恢宏的藝術大作的感悟，以及導演劉若瑀交付恩師葛陀夫斯基《莊周夢蝶》的叩問。而《墨具五色2.0》是對經典的再淬煉，作品以老莊課題的角度，切入我們每一個人的生命叩問，藉由6個故事篇章，思考“道”之為何？心物整體亦或二元對立？也藉由太極肢體深入身體探源，從形、意、心、氣的脈絡，一探老子從有身到無身之身體實踐。此外，《墨具五色2.0》還加入了台詞，這是一個顛覆性的轉變，讓每一個篇章有更具體的敘述，同時也更易於被受眾理解。



對於“莊周夢蝶”部分，劉若瑀老師提到她曾被一位外國大師問到了很根本的生命的課題——你是誰？為什麼莊子會夢到蝴蝶呢？到底是蝴蝶夢他還是他夢蝴蝶呢？這個人如何在他的生命過程當中脫離現實生活而進入到另一個層次呢？



於是她開始尋找生命如何而來。我們承載了一個生命體，在這個世界上我們的意義是什麼？後來她跟著黃志群開始打鼓、打拳、安靜下來，讓自己的內心看見自己，同時也創造了優人神鼓，以“道義合一”作為藝術表達的形式。



《墨具五色2.0》呈現的不僅僅是創辦人劉若瑀、藝術總監黃志群與老莊的對話，也是每一位演出者、觀演者與當代大環境的對話。在一連串叩問中傳遞優人的劇場美學，傳達優人邁向更高維度的探討與蛻變。

