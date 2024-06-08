觀《我和我的雷鋒》　台胞共同感知榜樣力量

音樂劇《我和我的雷鋒》舞台佈景一角。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京6月8日電（助理記者 李澤璇）6月7日晚，原創音樂劇《我和我的雷鋒》在京上演，部分在京台胞來到天橋藝術中心，通過音樂和舞台感知雷鋒的故事，重新認識年輕人眼中的好榜樣。



音樂劇《我和我的雷鋒》由北京文化藝術基金支持，北京市文學藝術界聯合會監制，北京甲丁文化發展有限公司出品、製作，該劇通過黃金年華、青銅時代、青春歲月三個篇章，講述了雷鋒人生中的三個重要階段；通過在團山湖維修抽水機時熱心幫忙、捐款時掏出全部家底、在鞍鋼暴雨時衝在前線、到祖國最需要的地方去等經典場景，塑造了一個認真鑽研、勤儉節約、愛崗敬業、滿腔熱血的雷鋒形象。



隨著演員的表演和劇情的推進，雷鋒一點點從書籍資料里走出來，一個熱情、真誠、無私、可愛，有喜怒哀樂、有理想志向的青春大男孩站在觀眾眼前。“好榜樣”三個字變得具體而鮮活，“做一顆永不生銹的螺絲釘”，這句話變得有形而生動。



台生黃子晉在觀演後表示，令他印象最深刻的就是雷鋒立志“做一顆螺絲釘”，音樂劇具象化的演繹也讓他從小認識的那個雷鋒“從書里走了出來”。



“雷鋒的故事和精神讓我體會到，螺絲釘雖小，但發揮的作用是不可估量的，”提到對“螺絲釘”精神的理解時，黃子晉講到，“這樣的精神值得我們所有人學習。”



據悉，自2023年起，北京市台辦推出系列文化交流活動一一“台胞看大戲”，定期組織在京台胞觀看優秀演出劇目，通過戲劇、昆曲、民樂、音樂劇、舞台劇等多種藝術形式，以傳統藝術經典演繹與現代元素精彩碰撞，為在京台胞帶來一場場古典與時尚碰撞的文化盛宴。



