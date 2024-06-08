台生答中評：發揚雷鋒精神，感受榜樣力量

台生黃子晉與《我和我的雷鋒》宣傳欄合影。（中評社 李澤璇攝） 中評社北京6月8日電（助理記者 李澤璇）6月7日晚，音樂劇《我和我的雷鋒》在京上演，部分在京台胞來到天橋藝術中心，通過音樂和舞台感知雷鋒的故事，重新認識年輕人眼中的好榜樣。觀演後，台生黃子晉接受中評社助理記者採訪時表示，音樂劇讓雷鋒的榜樣形象更加豐滿生動，雷鋒精神也是當代年輕人需要學習的。



黃子晉目前就讀於北京師範大學，是法學院經濟法方向的一名博士生。他提到，自己在小學時就知道雷鋒，知道他是一位樂於助人、愛學習的好榜樣；今天音樂劇的舞台演繹通過時空交錯，更生動地展示了雷鋒樂於助人、甘於奉獻、總是衝在最前的形象，讓記憶里的“雷鋒”更生動地走出紙面，為年輕人們樹立了一個更鮮活的榜樣形象，也讓他更具象化地感受到了榜樣的力量。



回憶整場劇目，黃子晉印象最深的情節是有關“螺絲釘”的部分。在他看來，“雷鋒用行動告訴我們，螺絲釘雖小，但作用是不可估量的”，“甘做螺絲釘”是雷鋒的日常，也是年輕人最需要學習的精神。



當記者問到雷鋒精神會對他的學習生活產生怎樣的影響時，黃子晉選擇用一句劇中的台詞作為答案：“爭做先鋒，才是年輕人的志向。”



