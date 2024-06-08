快評：美對台戰略清晰沒用　中國立場更清晰

中評社快評/美國智庫全國亞洲研究局（NBR）6月6日發佈報告--“解讀中國軍事決策”。這是來自美國、澳大利亞、日本、越南、印度、台灣的專家對解放軍在本地區活動進行分析研討的報告集結。代表美國學者參加這個項目的斯坦福大學弗里曼·史波格利國際問題研究所研究員梅惠琳（Oriana Skylar Mastro）在會上指出，美國對台“戰略清晰”對加強對華威懾沒有任何作用，因為解放軍必定假設美軍會試圖干預台海情形。梅惠琳還認為，經濟狀況不會對解放軍對台計劃產生影響。她指出，即便中國經濟規模比法國還小時，就已經能夠與美國競爭；即便今後25年中國經濟增長率為0，依然是世界第二大經濟體，依然能夠對美國構成軍事挑戰。



看來美國的一些智庫學者如梅惠琳，確實比較了解中國，不愧是中國軍事問題專家，至少前述判斷是對的，美國的對台戰略清晰化對於加強對華威懾沒有任何作用。多少年來，中國大陸在思考、研究解決台灣問題的各種預案時，首先會思考如何應對美國等外部勢力可能的各種干預。



美國的對台戰略無論是模糊還是清楚，中國大陸的立場都非常的清晰、從來不模糊。中國國防部長董軍日前在新加坡香格里拉對話會上的發言，或者與美國國防部長奧斯汀會晤時，都非常清晰地表達了中國在台灣問題上的立場，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，如何解決台灣問題純屬中國內政，外部勢力無權干涉，警告不要以任何方式“以武助獨”。



中國外交部發言人毛寧6月7日在例行記者會上也就美國續向台灣出售武器應詢表示，台灣民進黨當局妄圖“以武謀獨”，美國執意“以武助獨”，是在逆歷史潮流而動，只會加劇台海緊張，注定落得失敗的下場；中方將採取堅決有力措施捍衛國家主權和領土完整。