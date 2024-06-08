各地紀檢機關監督護航平安高考

圖為重慶市長壽區紀檢監察幹部在客運企業瞭解送考車輛調度情況。（圖源：中紀委國家監委） 中評社北京6月8日電／據中央紀委國家監委消息，又到一年高考時。今年，全國共1342萬學子走進考場，全力以赴為夢想而戰。各地紀檢監察機關立足“監督的再監督”職責定位，緊盯重點環節、關鍵部位，強化對職能部門履職情況的監督檢查，為高考安全有序、公平公正提供堅強紀律保障。



重慶市長壽區紀委監委聚焦高考期間送考車輛保障工作，深入客運企業靠前監督，督促職能部門加大送考車輛安全隱患排查、駕駛員安全教育等重點環節檢查力度，確保考生安全、準時奔赴考點。



雲南省大理州南澗縣紀委監委充分發揮“監督的再監督”作用，圍繞高考各項工作推進、責任落實等環節強化全程監督，壓緊壓實各方責任，全力護航高考順利進行。



寧波市鎮海區紀委監委立足“監督的再監督”職責，採用“體驗式”監督檢查方式，深入各高考考點，重點對視頻監控系統、聽力系統等運行調試效果及考點應急處置、考務管理等關鍵環節進行逐一檢查，以監督實效為高考保駕護航。



河南省杞縣紀委監委派駐教體局紀檢監察組靠前監督，督促縣教育局落實考場設置、網絡監控、試卷保密、突發事件應急預案等工作，堅守高考安全底線。