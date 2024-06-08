紀檢監察機關監督助力甬舟鐵路建設

甬舟鐵路富翅門公鐵兩用大橋開工 預計2028年具備通車條件（圖源：央視新聞） 中評社北京6月8日電／據中央紀委國家監委消息，“各班組注意，開始推進，刀盤啟動……”隨著盾構機長一聲令下，巨大的刀盤開始轉動，世界最長海底高鐵隧道——甬舟鐵路金塘海底隧道，日前在浙江寧波和舟山兩側同時開始相向盾構掘進，由我國自主研發打造的盾構機“甬舟號”將和遠在舟山的“定海號”共同完成“穿海之旅”。



“甬舟號”與“定海號”在海底的“順利約會”，背後離不開紀檢監察機關（機構）的保駕護航。近日，在寧波側施工現場，寧波市紀委監委駐市交通局紀檢監察組以“四不兩直”方式，向市交通工程管理中心相關負責人瞭解甬舟鐵路項目建設進度及安全風險檢查整改情況。



“目前排查風險點多少個，制定措施多少項？”



“我們前期已發現並整改質量問題和安全隱患20餘條，並及時下達了檢查意見書，確保問題及時整改。同時，隨機對工程實體和原材料進行了監督抽檢，綜合運用各類試驗檢測手段給項目及時做了一次全面‘體檢’。”



自甬舟鐵路建設項目啟動以來，寧波市紀委監委堅持把項目建設的監督檢查擺在重要位置，駐市交通局紀檢監察組全面梳理保障項目清單，著重圍繞金塘海底隧道施工管理、項目資金使用等關鍵環節開展監督。該紀檢監察組將廉政提醒驗收、廉政監督交底等工作方法，貫通運用於項目建設監督保障全過程，督促項目建設各方知責、明責、履責、盡責。



甬舟鐵路西起寧波東站，經寧波市鄞州區、北侖區，通過新建海底隧道至舟山市金塘島，通過新建跨海大橋至册子島及舟山本島，終至定海區白泉鎮，線路全長76.4公里。建成運營後，將結束舟山群島不通鐵路的歷史，對實現寧波舟山同城化發展，加快兩地融入“一帶一路”和長江經濟帶，促進長三角一體化發展等具有重要意義。

