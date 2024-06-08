這個選舉年，歐美為何總被政治暴力困擾

中評社北京6月8日電／據新華社報導，歐洲議會選舉6日至9日舉行，美國大選選舉活動也在如火如荼進行，大選投票定在11月。在這個“選舉年”，歐洲多國連續出現針對政治人物的暴力事件，其中斯洛伐克總理菲佐遭槍擊震驚全球；美國則頻現公職人員受暴力威脅與騷擾的情況，而民調顯示大部分美國人擔憂：大選後可能發生政治暴力事件。



歐美為何頻頻受到政治暴力困擾？會不會有升級風險？



政治極化愈演愈烈



歐洲近年來政治極化愈發嚴重、經濟復甦緩慢，在俄烏衝突、巴以衝突、能源危機等背景下，左右翼勢力政見分歧嚴重，民眾對政府公信力、經濟社會發展信心退失，部分激進分子通過暴力手段發洩不滿。而在美國，黨派對立與爭鬥、政客交鋒與互黑在2024總統選舉年加劇，劍拔弩張的政治氛圍恐催生更多暴力威脅與暴力行為。



歐洲近期最受矚目的政治暴力事件發生在5月15日，斯洛伐克總理菲佐遭槍擊。按照斯洛伐克官員說法，行刺菲佐出於“政治動機”。法國政治學家雅克·魯普尼克說，刺殺菲佐顯示出歐洲政治正在走向極化。



歐洲其他國家也面臨著類似困擾。波蘭總理圖斯克5月16日表示，他收到威脅信息。在德國，5月2日，一名綠黨黨員在埃森市遭到攻擊；5月4日，社民黨歐洲議會選舉候選人埃克在張貼競選海報時遭到襲擊，重傷入院；5月7日，柏林參議員吉費在一家圖書館內遇襲……



而在美國，《紐約時報》近期一篇報導稱，美國公職人員受到威脅與騷擾已成為常態。前總統、共和黨人特朗普5月30日被法院陪審團裁定在“封口費”案中有罪後，抨擊民主黨對他進行“政治獵巫”“操縱審判”以阻止他重返白宮。他的眾多藍領支持者開始在網上威脅暴力報復主審法官或自由派政治人物。

