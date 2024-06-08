美企為何近期在伊拉克頻頻遇襲

6月3日，警車停在伊拉克首都巴格達巴勒斯坦街的肯德基店門前。新華社發 中評社北京6月8日電／據新華社報導，伊拉克內政部日前稱，又逮捕了一批對位於首都巴格達的多家美國餐館和公司發動襲擊的不法分子。近期，針對肯德基等在伊拉克美企的襲擊事件頻繁發生。



在伊拉克美企為何接連遇襲？美伊雙方對此有何反應？頻繁襲擊會產生什麼影響？



為何接連遇襲



伊拉克內政部消息人士告訴新華社記者，6月3日晚，一群不明身份的人闖入首都巴格達巴勒斯坦街的肯德基店，企圖讓該餐廳關門停業，隨後遭警方驅散。



5月26日，巴勒斯坦街的肯德基店就曾遭人投擲爆炸裝置。隔天，一群手持槍支和棍棒的蒙面男子打砸了卡拉達區的肯德基店。另一家美國餐廳Chili House and Lee＇s以及美國卡特彼勒公司在巴格達的一家店鋪近日也接連遭襲。所幸都未造成人員傷亡。



分析人士認為，這些美國企業之所以成為襲擊目標，是因為在新一輪巴以衝突中，美國一直偏袒以色列的做法，激怒了伊拉克人。



上海外國語大學中東研究所教授丁隆表示，新一輪巴以衝突激發伊拉克反美浪潮爆發，人們認為美國偏袒以色列是巴勒斯坦問題久拖不決和巴勒斯坦民族悲劇的根源。此外，伊拉克反美政治派別向伊政府和美方施壓，要求美軍加快撤離步伐。



自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，許多伊斯蘭國家掀起針對美西方和親以色列企業的抵制潮，對肯德基、麥當勞和星巴克等美國餐飲品牌造成不小影響。

