通脹預期不穩　歐洲央行後續降息路徑難料

6月6日，歐洲中央銀行行長拉加德在德國法蘭克福歐洲中央銀行總部舉行的新聞發布會上講話。（圖源：新華社） 中評社北京6月8日電／據新華社報導，歐洲中央銀行6日決定，將歐元區三大關鍵利率均下調25個基點。這是歐洲央行自去年10月停止加息以來首次降息。分析人士表示，由於歐元區通脹回歸政策目標水平的預期尚不穩定，歐洲央行繼續降息的時機和路徑仍存在不確定性。



適度放寬貨幣政策



歐洲央行當天發表新聞公報說，根據對通脹前景、潛在通脹動態和貨幣政策傳導力度的最新評估，在維持利率穩定9個月之後，現在適度放寬貨幣政策限制是合適的。



與3月預測相比，公報上調了對2024年和2025年通脹率的預測。公報說，由於工資水平提高，物價上漲壓力仍然很大，歐元區通脹水平很可能直到2025年都將保持在2%中期目標之上。



歐洲央行行長拉加德當天在記者會上表示，降息後利率仍處於限制性水平，進一步降息的可能性大，但仍不確定。通脹回歸目標的道路仍然坎坷，央行理事會還需要更多時間和數據來確認。



德國儲蓄銀行協會主席烏爾裡希·羅伊特表示，歐元區對抗通脹的進展顯而易見，歐洲央行正在利用由此產生的政策空間“稍微放鬆對經濟的刹車”，降息是正確的行動。



荷蘭國際集團宏觀研究部負責人卡斯滕·布熱斯基說，降息決定表明歐洲央行對控制通脹的信心增強，但此次降息決定並不一定預示著新一輪降息周期就此開啟。



許多專家認為，歐洲央行不會在將於7月召開的貨幣政策會議上再次宣布降息，下一次降息最早也要等到9月才有可能落地。

