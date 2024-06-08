中韓民間交流期盼“雙向奔赴”

近日拍攝的韓國釜山洛東江河口生態中心。（圖源：新華社） 中評社北京6月8日電／據新華社報導，“我去過十次中國，希望有機會再去。”韓國釜山國家地質公園內，一位工作人員看到來自中國的媒體記者後，主動上前打招呼。為期五天的參訪過程中，類似這樣“多走動”“加深交流”的願望處處可感。



韓國環境部下屬的國立環境科學院是此訪首站，韓國國立環境科學院高級研究員全權浩介紹，韓國也曾經歷過環境污染較重階段，經過不懈努力，取得明顯進步。韓國和中國在應對環境變化方面有較好的合作基礎，希望以後拓展新的合作空間，“如果需要的話，願意在科研數據上進一步共享。”



天藍雲白、綠樹成蔭，成群的鳥兒飛過清澈的洛東江——這是韓國釜山乙淑島候鳥公園常見景象。在韓國首爾市綠色城市休閑局以及首爾大學、韓國海洋大學等地，相關人士提到，中韓兩國都在治理環境方面積極作為，各自有一些成功經驗，希望能夠更多交流、更深入地分享互鑒。



近期召開的第九次中日韓領導人會議決定，三國將共同致力於可持續發展和碳中和等工作。首爾大學地球海洋學院教授金宗聲說，作為隔海相望的近鄰，希望雙方在海洋環境科研上共同發力，尤其是共同應對海洋污染挑戰。韓國海洋大學科研人員表達了相同觀點，認為防止海洋污染需要加強鄰國之間的合作研究。



除了環境合作，第九次中日韓領導人會議還強調加大人文交流力度。在地緣相近、文脈相通的背景下，兩國加強文化交流、推動民間友好往來的動能充足。例如，釜山大學幾位韓國學生都希望有機會到中國實地看看、體驗風土人情，而在該校留學的中國學生也感慨，在此生活、學習乃至工作之後，才能真正瞭解這個國家。



“和而不同，但對美好目標的追求是一致的”，多位受訪人士表達了這樣的觀點。首爾市綠色城市休閑局自然生態科科長韓政勲表示，中韓兩國都經歷過環境污染的挑戰，特別是大氣污染方面，“兩國都在同一片藍天下，中國在治理沙塵危害方面的科研活動，我們也想積極參與。”