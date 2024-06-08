﻿首爾大學醫院教授　擬17日起集體停診

圖：首爾一家醫院的員工離開醫院。／法新社 中評社北京6月8日電／據大公報報導，據韓國《中央日報》報導：韓國首爾大學醫院教授非常對策委員會6日宣布，將從6月17日起全面停診，僅維持深切治療部和急診服務。委員會要求政府取消對住院醫生的行政處分，並採取合理措施讓醫院恢復正常，否則停診將持續下去。



根據委員會3日到6日對旗下4間醫學院教授的問卷調查，參與的939名教授中有63.4%贊成進行“包含停診在內的強硬鬥爭”。首爾5大醫院中住院醫生占比最高的首爾大學醫院，病床使用率已降至51.4%，其他4間大醫院則都在60%上下。



韓國重症疾病聯合會會長金成柱批評首爾大學醫院教授無限期集體停診的決定，是拋棄患者的不負責任行為，“請立即撤回剝奪患者生命權的非人道決定”。



韓國保健福祉部4日宣布撤回先前下達的復工令等針對醫生罷工的行政命令，要求各醫院說服住院醫生返回工作崗位。



首爾5大醫院的相關人士表示，院方預期最多只會有3成住院醫生願意回醫院工作。一名大學醫學院教授稱，多數住院醫生返崗意願低落，真正需要人手的基本醫療科室狀況只會日益惡化。



此次事件導火索是韓國政府2月初發布的醫科大學擴招方案，醫療界強烈反對這一計劃，約萬名實習和住院醫生遞交辭呈、罷診離崗。