美國會否採取“鷹派降息”操作？

上圖：歐央行已率先於周四降息0.25厘。下圖：美聯儲過去經常發表鷹派言論，以引導市場預期。 中評社北京6月8日電／據大公報報導，歐央行本周四（6日）如預期降息25個基點，加上前一天“開閘”的加拿大，引發市場對於全球降息潮的憧憬。但其後歐央行的“鷹派”取態，造成歐元走強、歐股回調、歐債利率上行等反高潮行情。那麼，未來美聯儲又會否覆製這一路徑？



歐央行公布降息後，其決議聲明中採取了諸多鷹派措辭，譬如“不對任何特定的利率路徑做預先承諾”，又如“只要有必要，就會把利率維持在足夠限制性的水平”。此外，歐央行還上調了今明兩年GDP（國內生產總值）及通脹數據的預測（見配圖），借此淡化外界對於連續降息的預期。



歐洲經濟疲弱 搶先聯儲減息



從2022年7月到2023年10月，歐央行連續10次加息，累計加息450個基點。隨著貨幣政策收緊，歐洲的去通脹進程較為順利，特別是相對頑固的服務通脹持續下行，以及薪資也未與物價形成螺旋上升關係。與此同時，零售數據依然低迷，工業產能利用率創2021年以來新低，企業與居民部門的信貸同比仍未轉正。種種跡象表明，經濟增長整體疲弱，凸顯出央行降息的必要性。



根據以往經驗，通常都是美國聯儲局先降息，歐央行再跟進，但今次歐洲出現“搶跑”，主要是因為自身的增長和通脹均較美國更弱。這也使得歐洲不用過於擔心降息會造成二次通脹，未來可能會跳過7月選擇於9月再次降息。相比之下，美聯儲降息的門檻要更高，時間也會偏晚。



自4月底以來，美國一系列經濟數據都不及預期，市場上的衰退交易再度升溫。先是一季度GDP遭遇下修，接著個人消費支出也在放緩，其後芝加哥PMI（採購經理人指數）數據大幅下挫至35.4，創下2022年11月以來的最低點。



聯儲兩難 用嘴加息

